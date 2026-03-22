Calcio Serie A – Il Como asfalta il Pisa e rimane quarto in classifica

Como ( Como – Pisa 5-0) – Il Como travolge il Pisa e consolida il quarto posto volando a +3 sulla Juventus. Toscani sempre più rassegnati alla retrocessione.Il Como rafforza le ambizioni di Champions League: quarto posto più saldo grazie al netto 5-0 che affossa il Pisa, le cui speranze di salvezza si riducono ormai a un mero lumicino.L’uomo in più di Fabregas quest’oggi è Diao, al top della condizione dopo i precedenti guai fisici: prima si mette in proprio e incrocia alla perfezione col mancino sul palo più lontano, poi un suo tiro si trasforma in assist per Douvikas che calcia con troppa libertà tra Caracciolo e Albiol. Il senegalese sfiora il 3-0 allo scadere del primo tempo: stavolta è Nicolas a opporsi in corner. L’unica nota stonata è l’infortunio di James Rodriguez costretto a lasciare il campo per fare posto a Baturina.La ripresa si apre nel peggiore dei modi per il Pisa: è proprio Baturina a incunearsi tra le belle statuine della difesa toscana e a piazzare col destro la palla del 3-0. Alla festa partecipano anche Nico Paz(che spezza il digiuno su assist di Moreno) e Perrone, servito alla perfezione dalla grande giocata del nuovo entrato Kuhn.

Como – Pisa

Como (4-2-3-1) – Butez; van der Brempt, Kempf , Diego Carlos (34′ st Goldaniga ), Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha (13′ st Caqueret); Diao (34′ st Kühn), Nico Paz, Jesus Rodriguez(38′ Baturina); Douvikas (13′ st Morata). In panchina: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Alex Valle, Sergi Roberto, Lahdo, Smolcic, Vojvoda, De Paoli. All. Fabregas.

Pisa (3-5-2) – Nicolas ; Caracciolo , Raul Albiol, Canestrelli (33′ st Iling-Junior ); Leris, Loyola (19′ st Stengs), Højholt, Akinsanmiro (1′ st Meister), Angoli; Tramoni (33′ st Piccinini), Moreo (6′ st Stojilkovic). In panchina: Semper, Luppichini, Bozhinov, Touré, Coppola, Calabresi, Bettazzi, Lorran. All. Hiljemark.

Gol: 7′ Diao, 29′ Douvikas , 3′ st Baturina 30′ st Nico Paz, 36′ st Perrone

Arbitro: Pairetto