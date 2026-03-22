Calcio Serie A – L’Atalanta batte il Verona: successo per 1-0

Bergamo ( Atalanta – Hellas Verona 1-0) – La 30ª giornata di Serie A vede la vittoria dell’Atalanta di Palladino contro il Verona di Sammarco. La Dea si impone 1-0 alla New Balance Arena, dove è Zappacosta a stappare il risultato a favore dei bergamaschi con un gran mancino sul secondo palo al 37’. Carnesecchi difende poi il vantaggio dei suoi con un’ottima parata in avvio di ripresa sul cross di Belghali (reso insidioso dal movimento di Bowie), mentre Krstovic pizzica la parte alta della traversa al 56’ con un pallonetto e Orban manca il colpo del pari al 77’. L’Atalanta ora è, dunque, settima con 50 punti, mentre a 18 punti resta il Verona, sempre penultimo.

Atalanta – Hellas Verona

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Scalvini , Djimsiti , Kolasinac (76’ Hien ); Zappacosta , De Roon (88’ Samardzic ), Ederson (63’ Pasalic ), Bernasconi ; De Ketelaere (76’ Musah ), Zalewski (63’ Raspadori ); Krstovic . In panchina: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Sulemana, Bellanova, Ahanor. Allenatore: Palladino

Verona (3-5-2): Montipò ; Nelsson , Edmundsson , Valentini ; Belghali , Akpa Akpro (86’ Bernede ), Gagliardini (66’ Suslov ), Harroui (66’ Al Musrati ), Frese (46’ st Oyegoke ); Bowie (78’ Sarr ), Orban . In panchina: Perilli, Toniolo, Lirola, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. Allenatore: Sammarco

Gol: 37’ Zappacosta

Arbitro: Ayroldi