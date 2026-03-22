Calcio Serie C – l’Inter U23 sconfitta in casa dalla Dolomiti Bellunesi

Monza ( Inter U23 – Dolomiti Bellunesi 1-2) – Ancora sconfitti i giovani nerazzurri questa volta per mano dei bellunesi della Dolomiti che si impongono con un goal per tempo rendendo vano il goal di Cinquegrana che accorcia le distanze, ma non serve ad agguantare il pari. Parte forte la Dolomiti: e al 2′ arriva subito la prima occasione per i veneti. Lattanzio crossa da destra, il pallone arriva a Mignanelli che calcia al volo da centro area: Calligaris smorza ma non respinge, il pallone destinato a finire in porta viene allontanato da Alexiou sulla linea.

L’Inter prova a farsi vedere con qualche iniziativa personale: al 6′ Kamate calcia da posizione defilata, Consiglio respinge e poi ci prova anche La Gumina, che vede il suo tiro deviato in angolo da Gobetti. Quattro minuti più tardi tocca a Topalovic con un tiro potente da fuori area: Consiglio alza sopra la traversa. Ma è la Dolomiti a passare al 17′: su un rilancio di Calligaris la difesa anticipa La Gumina, il pallone arriva a Clemenza che parte in velocità e scarica un gran tiro da lontano che trafigge Calligaris.. L’Inter prova ad alzare il baricentro, ma la Dolomiti continua ad essere pericolosa in ripartenza al 34′ Mignanelli raccoglie un traversone di Lattanzio, si infila in area, resiste a un contrasto e tira, scavalcando Calligaris. La sua conclusione però è debole e viene allontanata all’ultimo da Stante, entrato al posto di Prestia infortunato. Al 70′ però la Dolomiti raddoppia: Mignanelli si libera a sinistra e crossa verso il secondo palo, dove Mondonico di testa anticipa tutti e da pochi passi segna la rete dello 0-2. L’Inter barcolla e nell’azione successiva rischia per un contropiede di Mignanelli, che in area rientra sul sinistro e calcia senza trovare la porta. Al 76′ ci prova anche Toci, con il suo tiro che viene deviato in angolo. Solo troppo tardi l’Inter riesce ad accorciare con Cinquegrano: il cross tagliato di Kamate da sinistra è perfetto per la testa del difensore, che da due passi segna il gol dell’1-2.. La Dolomiti però resiste e il risultato non cambia più: finisce 1-2 a Monza.



Inter U23 – Dolomiti Bellunesi

Inter U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 19 Prestia (15 Stante 28′), 5 Alexiou; 10 Kamate, 14 Bovo (34 Iddrissou 67′), 8 Fiordilino, 9 Topalovic, 77 Amerighi (3 Cocchi 86′); 90 Lavelli (35 Zuberek 67′), 20 La Gumina (44 Berenbruch 46′). In panchina: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 4 Zanchetta, 25 David, 30 Mosconi, 37 Kaczmarski. Allenatore: Stefano Vecchi.

Dolomiti Bellunesi(3-5-2): 22 Consiglio; 5 Trabucchi (73 Tavanti 67′), 24 Gobetti, 23 Mondonico; 32 Lattanzio (3 Alcides 88′), 19 Mignanelli (37 Agosti 88′), 7 Cossalter, 87 Burrai, 33 Migliardi; 10 Clemenza (29 Toci 57′), 91 Marconi (81 Vacca 57′). In panchina: 1 Abati, 4 Brugnolo, 11 Petito, 20 Olonisakin, 21 Masut. Allenatore: Andrea Bonatti

Gol: 17′ Clemenza, 70′ Mondonico , 90+3′ Cinquegrano