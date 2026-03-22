Calcio Serie C – Vittoria netta del Novara sull’Alcione: finisce 3-0

Novara ( Novara – Alcione Milano 3-0) – Il Novara Fc in casa al “Piola” batte per 3 – 0 l’Alcione Milano che lo sovrasta in classifica, mettendo in mostra un gioco spumeggiante al di là del vantaggio della superiorità numerica, arrivata dopo dieci minuti della ripresa. Novara Fc subito all’attacco fin dalle prime battute con un paio d’incursioni pericolose in area milanese nei primi dieci minuti. Al 10’ scende bene sulla fascia Ledonne che con un cross perfetto serve Lanini libero in area, l’attaccante azzurro tira ma il portiere Agazzi respinge.Al 27’ però Da Graca ruba bene palla sulla tre quarti e serve Lanini solo in area che da pochi metri infila con diagonale nell’angolo basso alla sinistra di Agazzi. Al 4’ Agyemang entra in area e viene toccato da Chierichetti, finendo a terra. L’arbitro lo ammonisce per simulazione. Il Novara Fc chiede l’uso del Football Video Support. L’arbitro va a vedere e toglie il cartellino giallo fischiando il calcio di rigore. Batte Lanini che realizza infilando a mezza altezza con un tiro potente, su cui Agazzi arriva in ritardo, pur indovinando il lato dove buttarsi. Nel recupero Morosini recupera palla in area avversaria e fa partire uno spiovente su cui irrompe D’Alessio che al volo calcia sotto la traversa realizzando la terza rete. Finisce con la vittoria del Novara Fc per 3 – 0, un importante passo avanti in classifica per la squadra di mister Dossena.

Novara – Alcione Milano

Novara: 1 Boseggia, 28 Cannavaro, 26 Lorenzini, 3 Lartey ( 80’Scarpetta), 70 Valdesi ( 68’D’Alessio), 99 Basso ( 68’Di Cosmo), 19 Collodel, 72 Agyemang, 11 Ledonne ( 80 D’Ellerba), 7 Lanini ( 84’ Morosini). In panchina 12 Rossetti, 16 Raffaelli, 4 Malaspina, 6 Citi, 9 Alberti, 36 Arboscello, 65 Cortese, 77 Sibilio. All. Dossena

Alcione Milano: 22 Agazzi, 73 Scuderi, 5 Miculi, 65 Giorgeschi, 3 Chierichetti, 8 Muroni (61’Renault), 16 Lanzi, 70 Bright (7 Lopes), 33 Invernizzi ( 72’Olivieri), 9 Plescia, 10 Pitou ( 61’Tordini). In panchina: 1 Raffaelli, 17 Rebaudo, 23 Galli, 25 Pirola, 27 Lione, 30 Zamparo, 31 Marconi, 81 Gallazzi. All. Cusatis

Gol: 27’ Lanini, 53’ Lanini, 90’ D’Alessio

Arbitro: Di Reda di Molfetta