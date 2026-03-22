Calcio Serie D – Pareggio amaro al Coppi: Derthona raggiunto nel recupero dall’Asti

Tortona (Derthona – Asti 1-1) – Sfuma proprio all’ultima azione la vittoria del Derthona che avrebbe dato tutta un’altra prospettiva alle giornate rimanenti da qui a fine stagione: Toldo di testa è bravissimo a beffare la difesa di casa e così il vantaggio sulla zona playout resta di due punti, con all’orizzonte una trasferta in casa dell’ultima in classifica a Romentino dove non si può più sbagliare. Pareggio beffardo quello odierno al Fausto Coppi: Derthona raggiunto dall’Asti nell’ultimo dei cinque minuti di recupero. Partita vivace, ma con poche occasioni da rete. I tortonesi passano nel finale di primo tempo grazie alla zampata di Buongiorno che ritrova la rete dopo quattro mesi (l’ultima il 23.11.25 a Celle). Secondo tempo compromesso dal più che evitabile gesto di Pippo Scalzi che schiaffeggia un avversario e viene espulso al 21′ minuto. L’Asti si getta in avanti, modificando soprattutto l’assetto avanzato, ma non si rende quasi mai pericoloso. Quando tutto faceva ormai presagire al ritorno alla vittoria interna del Derthona, l’Asti trova la rete del pari allo scadere del recupero con Toldo. Un pareggio che non migliora le cose per i tortonesi che nel girone di ritorno, in 11 gare, hanno raccolto soltanto 9 punti: 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. In classifica il Derthona sale a 32 punti, mantenendo la medesima posizione di prima: la dodicesima (a +2 dalla zona playout).

Derthona – Asti

Derthona (3-5-2): Cizza; Daffonchio, Benedetti, Gilli; Perez, Tocila (39′ st Gagliardi Torriero), Gerbino, Disegni (23′ st Robotti), Marcaletti; Scalzi, Buongiorno (47′ st La Cava). A disp. Mandrino, La Cava, Taverna, Patti, Arcidiacono, Nobile, Farrauto. All. Buttu

Asti (3-5-2): Brustolin: Isoldi (34′ st Bonora), Gjura, Ropolo; Garcia Magnelli, Sacco (33′ st Bresciani), Gatto (1′ st Larotonda), Toma, Ferrari (1′ st Toldo); Podestà, Di Maira (15′ st Mazzucco). A disp. Costantino, Altomonte, Cirillo, Mancini. All. Buglio

Gol: pt 45′ Buongiorno; st 50′ Toldo

Arbitro: Catalini di Ciampino