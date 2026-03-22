Denunciata un’operatrice socio-sanitaria (OSS) che, senza titolo, somministrava farmaci agli anziani ospiti d’una Rsa

Casteggio (PV) – Un’operatrice socio-sanitaria (OSS) è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Casteggio per esercizio abusivo della professione infermieristica. Dovrà al giudice per la somministrazione di un farmaco a un ospite d’una casa di riposo. Le indagini sono iniziate dopo un esposto formale presentato dal Direttore Generale della struttura, insospettito da alcune anomalie nella gestione dei pazienti. La segnalazione ha portato i Carabinieri a visionare le immagini del sistema di videosorveglianza interno, che hanno fornito la conferma definitiva dei fatti. Inoltre gli Uomini della Benerita hanno avuto conferma dei fatti dopo alcune dichiarazioni delle colleghe dell’indagata. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia valuterà l’eventuale procedimento penale per esercizio abusivo della professione infermieristica,