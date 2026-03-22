Il comandante Crocco saluta Pavia e va ad Alessandria

Alessandria (da “La Provincia Pavese” – Fabrizio Merli) – Il comandante della polizia locale di Pavia, Flaviano Crocco, è risultato primo nella graduatoria per la mobilità del Comune di Alessandria. Nei prossimi giorni, dunque, potrebbe lasciare il comando di viale Resistenza per assumere il nuovo incarico nel capoluogo piemontese. Crocco era arrivato a Pavia nel gennaio 2015.

Mobilità

La mobilità è un istituto della pubblica amministrazione che consente ai dipendenti di spostarsi da un ente all’altro. Crocco, che a febbraio ha compiuto 63 anni, ha partecipato a un bando del Comune di Alessandria ed è risultato primo. A Pavia, come detto, giunse nel 2015, durante l’amministrazione del sindaco Massimo Depaoli, e prese il posto di Gianluca Giurato, ex maggiore dei carabinieri poi passato al comando della polizia locale di Genova. Flaviano Crocco è nato a Limbiate e ha mosso i primi passi da agente di polizia municipalenel 1982 a Nova Milanese, per poi passare ad altre cittadine della provincia milanese come Meda, Arese, Lissone prima si trasferirsi ad Alghero, poi a Valenza e a Tortona, suo ultimo incarico prima di quello di comandante della polizia municipale di Pavia. In undici anni di servizio ha affrontato molte emergenze, dagli eventi alluvionali al dissesto della palazzina di via De Motis. Sotto il suo comando, nel 2024, l’ammontare delle multe aveva raggiunto la cifra record di 11.711.911 euro.

“Ora nuove assunzioni”

Ieri Giovanni Latiano, segretario del sindacato Uil Fpl per la polizia locale ha commentato: «Sicuramente siamo dispiaciuti del fatto che, dopo oltre un decennio, il comandante Crocco abbia scelto di passare a un altro ente e di abbandonare il Comune di Pavia. Come sindacato, al tavolo che si è riunito giovedì, abbiamo chiesto di valutare l’opportunità di ampliare il numero degli agenti in organico. La qualifica dirigenziale al vice comandante Camagni, aveva infatti determinato la sospensione dell’incarico a due posizioni intermedie. Noi abbiamo chiesto di valutare se sia opportuno assumere più personale e valorizzare due posizioni interne con incarichi affidati a ufficiali». La questione degli organici di viale Resistenza, infatti, è da sempre la spina nel fianco dei vari assessori alla sicurezza o alla Polizia locale. Con un maggiore numero di agenti a disposizione, infatti, sarebbe possibile ampliare gli orari di servizio e coprire anche parte delle notti estive caratterizzate dalle lamentele sulla mala movida.