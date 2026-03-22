Pallacanestro Serie B Int – Vittoria Derthona Lab sul Sansebasket

Tortona ( Derthona Lab – Sansebasket 74-65) – Il Gulliver Derthona vince la gara di ritorno contro l’Impresa Tedeschi Sansebasket ribaltando anche la differenza canestri dell’andata. Con questa vittoria i Leoni salgono a quota 18 punti in classifica agganciando il decimo posto. Le due squadre restano vicine nel punteggio per tutta la partita, a pochi istanti dalla sirena, due tiri di Coulibaly e un appoggio di Bottelli portano il vantaggio sul più sei. Sansebasket prova a rientrare ma i Leoni, grazie a un tre su quattro dalla lunetta e al tap- in conclusivo di’ Coulibaly, chiudono l’incontro sul 74-65. Prossimo appuntamento per la Serie B interregionale: Sabato 28 Marzo in trasferta a Pavia.

Derthona Lab – Sansebasket

Parziali: 22-21/ 14-9/13-18/ 25-17

Derthona Lab: Di Meo 6, Bottelli 18, Bresciani 2, Borasi ne, Chikal ne, Wilkinson, Pisati, Bellinaso 14, Coulibaly 8, Solazzi, Josovic 26, Taverna. Coach Talpo

Sansebasket: Bocevski, Lekre 9, Belloni 27, Delvecchio, Bonaretti 2, Baggi 9, Boschiroli 4, Tommasetto 9, Nespoli 3, Pellegrino, Speronello 2. Coach Coccoli