Referendum: affluenza alle 12 nel Nord Ovest

Genova – In Liguria il dato è intorno al 17,49%, numero superiore rispetto a quello registrato a livello nazionale con l’affluenza intorno al 14,88%. In provincia di Imperia l’affluenza più bassa in Liguria con il dato fermo al 14,72%, nella Città Metropolitana di Genova invece il dato più alto con il 18,4% degli aventi diritto recato alle urne. In Provincia della Spezia alle 12 ha votato il 17,3% mentre a Savona il 16,9%. A Genova ha votato il 18,51% degli aventi diritto.

Torino – In Piemonte la percentuale è del 14,45%. La provincia in cui si è votato di più è quella di Alessandria col 17.12%, quella dove si è votato di meno è quella di Torino col 12.68%.

A Torino città ha votato il 10,75% contro il 9,61% della precedente tornata elettorale di referendum dell’8 e 9 giugno 2025.

Milano – In Lombardia l’affluenza è stata più alta di quella nazionale: 17,57%, al terzo posto dopo Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda le province, Cremona è la provincia con l’affluenza più alta (18,89%), seguita a ruota da Bergamo (18,87%). Anche Brescia e Mantova superano il 18% degli aventi diritto che sono andati a votare (18,23 per Brescia, 18,19 per Mantova).

A Lecco ha votato il 17,91% degli aventi diritto, a Lodi il 17,70%. A Pavia l’affluenza è stata del 17,49 mentre a Milano il 17,29. A Monza e Brianza ha votato il 17,20%. Sotto il 17% ci sono Como (16,68), Varese (16,54) e Sondrio (15,28).