Referendum sulla Magistratura: si vota oggi e domani

Roma (Ansa) – Gli italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare“.

I seggi saranno aperti nella giornata di oggi, dalle 7 alle 23, e nella giornata di domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.

Gli aventi diritto al voto, in base ai dati del Viminale, sono 51.424.729, di cui 5.477.619 all’estero.

Gli elettori saranno chiamati ad esprimersi sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri con due distinti Csm, oltre che sull’istituzione di un’Alta Corte disciplinare per i magistrati.