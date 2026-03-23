Calcio Serie A – Altro pari per l’Inter: a Firenze finisce 1-1

Firenze ( Fiorentina – Inter 1-1) – Nella trentesima giornata di Serie A arriva il secondo pareggio consecutivo per l’Inter: dopo l’1-1 contro l’Atalanta la squadra di Chivu (non presente per la squalifica rimediata proprio contro la Dea) raccoglie un solo punto anche nell’1-1 del Franchi contro la Fiorentina. I nerazzurri stappano la partita dopo quaranta secondi, con un cross di Barella depositato in rete dalla schiacciata di testa di Pio Esposito. Gli uomini di Vanoli reagiscono, sfiorando il pari alla mezzora con Kean (a cui viene anche annullato un gol per fuorigioco, così come a Barella). Nella ripresa la formazione messa in campo da Kolarov sembra riuscire a gestire meglio la gara, ma al 77’ Ndour pareggia i conti in tap-in dopo la conclusione di Gudmundsson respinta male da Sommer. Nel finale i nerazzurri provano a vincerla, ma De Gea chiude la porta a Esposito nel recupero. L’Inter sale a 69 punti in classifica, ora a +6 sul Milan secondo e a +7 sul Napoli terzo. Tocca quota 29 la Fiorentina, a +2 sulla zona retrocessione.
Fiorentina – inter
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli (dal 46’ st Fabbian); Parisi (dal 24′ st Harrison), Brescianini, Ndour, Gudmundsson (dal 46’ st Comuzzo); Kean (dal 41’ st Piccoli). All. Vanoli. A disp. Christensen, Leonardelli, Balbo, Kouadio, Rugani, Fazzini.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (dal 1’ st Acerbi); Dumfries (dal 41’ st Luis Henrique), Barella (dal 38’ st Sucic), Calhanoglu (dal 24’ st Frattesi), Zielinski, Dimarco; Thuram (dal 23’ st Bonny), Esposito. All. Kolarov. A disp. Martinez, Di Gennaro, Maye, de Vrij, Darmian, Diouf, Spinaccé.
Gol: 1’ Esposito , 77’ Ndour .
Arbitro: Colombo.