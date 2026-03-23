Calcio Serie D – Vittoria tennistica per il Vado sulla Valenzana: 6-1 per i liguri

Vado ( Vado – Valenzana 6-1) – Vado domina al “Chittolina” e travolge 6-1 la Valenzana Mado al termine di una gara ricca di gol e spettacolo. Protagonisti assoluti Vita e De Rinaldis, entrambi autori di una tripletta.I Rossoblù partono fortissimo e passano subito in vantaggio al 3’ con De Rinaldis. La Valenzana trova però il pari al 10’ con Lusha sugli sviluppi di corner, ma la reazione del Vado è immediata: all’11’ Vita riporta avanti i suoi. La gara resta vivace e al 21’ De Rinaldis firma la doppietta per il 3-1. Nel finale di primo tempo arriva anche il poker: al 46’ è ancora Vita a segno, portando il risultato sul 4-1 già all’intervallo. Nella ripresa il copione non cambia. Il Vado continua a spingere e al 59’ Vita completa la sua tripletta, firmando il 5-1. La Valenzana prova a rendersi pericolosa, ma senza riuscire a riaprire il match. Nel finale c’è spazio anche per la terza rete personale di De Rinaldis, che al 90’ chiude definitivamente i conti sul 6-1.

Vado – Valenzana Mado

Vado: A. Bellocci, A. Bondioli (9′ st Lazzarini), M. Saltarelli, M. Pisanu ( 19′ st Raffini), D. Vita ( 34′ st Arras), F. Gulinelli, M. Abonckelet, M. De Rinaldis, V. Alfiero ( 19′ st Alluci), N. Stampi ( 29′ st Bonotto), F. Rosa

In panchina : F. Gattuso, N. Ciccone, L. Cecchinato, M. Messina, M. . All: Sesia Marco

Valenzana Mado: R. Sattanino, R. Sammouni ( 20′ st Massaro), M. Saidi, M. Maione (↓ 25′ st), K. Lusha ( 16′ st Ciliberto), A. Doria ( 16′ st Greco), M. Montini, A. Ciletta, N. Palazzolo, A. Venneri, R. West ( 1′ st Ceccarini). In panchina : A. Losa, , G. Chelli F. Borgna, M. Toniato (↑ 25′ st), A. Carnovale

All: Pellegrini Luca

Gol: 3′ pt M. De Rinaldis , 10′ pt K. Lusha, 11′ pt D. Vita , 21′ pt M. De Rinaldis , 45′ pt D. Vita , 14′ st D. Vita , 45′ st M. De Rinaldis

Arbitro: S. Dania