L’affluenza del Piemonte si stabilizza intorno al 41-57%. In provincia di Alessandria sfiora il 42%

Alessandria – È salita al 41,86% alle ore 19 l’affluenza alle urne per il Referendum sulla Giustizia in provincia di Alessandria. Nel comune capoluogo, Alessandria, l’affluenza risulta leggermente più bassa rispetto alla media provinciale, fermandosi al 39,43%. Tra gli altri comuni centri zona dell’Alessandrino, spicca il dato di Ovada, dove l’affluenza alle 19 tocca il 47,01%. Ad Acqui Terme l’affluenza ha raggiunto il 43,69%, mentre a Novi Ligure si attesta al 40,55%. A Tortona l’affluenza è del 41,88%, mentre a Valenza si registra il 44,68%. Nel dettaglio, la provincia più partecipativa risulta essere Novara, con il 42,85%, seguita da Biella al 42,32% e da Cuneo al 42,20%. Percentuali molto simili anche per il Verbano-Cusio-Ossola, che si attesta al 42,19%, mentre Alessandria registra il 41,86% e Vercelli il 41,50%.