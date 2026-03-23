Pallacanestro A2 – Torino passa a Pistoia: vittoria che da fiducia

Pistoia ( Entra Pistoia – Basket Torino 72-80) – Torna al successo la Reale Mutua Basket Torino, che espugna la LumoSquare superando l’Estra Pistoia per 72-80 al termine di una gara condotta con autorità per lunghi tratti. I gialloblù, che arrivavano da sette sconfitte nelle ultime otto partite, ritrovano due punti fondamentali per dare ossigeno e fiducia in vista del rush finale di stagione (6 partite rimanenti nella regular season). Un successo costruito grazie a una buona circolazione di palla – certificata dai 20 assist di squadra – e da una serata positiva al tiro, in particolare da tre punti (un ottimo 12 su 21 in una voce statistica che era sempre stata un evidente punto debole per i gialloblù), che ha permesso a Torino di prendere il controllo del match già nel primo tempo e di toccare anche il +20 nella ripresa. Protagonisti offensivi MaCio Teague e Robert Allen, entrambi a quota 19 punti, con il primo decisivo nel terzo quarto con una serie di triple che ha indirizzato definitivamente la gara, mentre dalla panchina è stato prezioso l’impatto di Umberto Stazzonelli, che ha ritoccato il suo massimo stagionale a 12 punti. Una vittoria che consente a Torino di allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica e, allo stesso tempo, di riagganciare il treno play-in con un bilancio di 13 vittorie e 17 sconfitte.

Entra Pistoia – Basket Torino

Parziali: 20-23, 11-23, 17-22, 24-12

Estra Pistoia: Karvel Anderson 17 (0/2, 5/11), Lorenzo Saccaggi 13 (4/6, 0/2), Filippo Gallo 9 (3/4, 0/5), Gabriele Stefanini 9 (3/6, 1/4), Cosimo Flauto 7 (1/2, 1/1), Simone Zanotti 6 (1/4, 0/1), Federico Stoch 6 (2/2, 0/1), Nicolò Dellosto 3 (0/0, 1/4), Daniele Magro 2 (0/2, 0/0), Luca Ciocca 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 20 / 22 – Rimbalzi: 23 6 + 17 (Filippo Gallo 6) – Assist: 8 (Karvel Anderson, Filippo Gallo 2).

Reale Mutua Torino: Macio Teague 19 (2/6, 5/7), Robert Allen 19 (5/7, 1/2), Federico Massone 13 (3/8, 1/2), Umberto Stazzonelli 12 (2/4, 2/2), Giovanni Severini 6 (0/0, 2/3), Matteo Schina 6 (1/3, 1/3), Davide Bruttini 3 (1/4, 0/0), Lorenzo Tortu’ 2 (0/1, 0/1), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/1), Marco Cusin 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 16 / 21 – Rimbalzi: 25 8 + 17 (Robert Allen, Davide Bruttini 6) – Assist: 20 (Macio Teague, Federico Massone 4).