Pallacanestro Serie A – L’Olimpia regola Sassari: vittoria per 99-87

Milano ( Olimpia Milano – Sassari 99-87) – Milano batte 99-87 Sassari nella 23esima giornata di Serie A e riscatta immediatamente la sconfitta contro il Fenerbahce in Eurolega, oltre al ko di domenica scorsa a Bologna con la Virtus. La squadra di Peppe Poeta completa l’opera in una giornata speciale. Nel match Milano soffre in avvio contro una coriacea Sassari e va al primo riposo sotto 27-22, però nel secondo periodo l’Olimpia cambia marcia coi canestri di capitan Ricci e di Brooks, ribalta la situazione e con un parziale di 33-16va all’intervallo in controllo sul 55-43. Nella ripresa la squadra di Peppe Poeta tocca anche il +24 sul 75-51, però la Dinamo non ci sta, approfitta di un rilassamento degli avversari e torna fino al -8 sul 91-83. La gara però non si riapre e Milano la chiude 99-87 con sei giocatori in doppia cifra: sugli scudi LeDay, 16 punti, e Nebo, 15, senza dimenticare i 13 con 3 triple di Brooks. Per Sassari ci sono invece 23 punti e 5 assist di Daryl Macon.

Olimpia Milano – Sassari Basket

Parziali: 22-27, 55-43, 79-62, 99-87