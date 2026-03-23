Pallacanestro Serie A – Quarta vittoria di fila per la Bertram: battuta Cantù

Tortona ( Bertram Tortona – Pallacanestro Cantù 100-73) – Inizio di primavera straordinario per la Bertram Derthona Tortona, che sconfigge l’Acqua S.Bernardo Cantù 100-73 con una prova balistica fuori dal comune, tirando con il 64% (18/28) e aggiudicandosi la quarta vittoria consecutiva in campionato. Il protagonista assoluto della serata è Brekkott Chapman, che trova il massimo stagionale con 28 punti e una prova perfetta dal campo (7/7 dall’arco, 3/3 da due punti, 1/1 ai liberi). Ottimo anche l’apporto di Christian Vital (20 punti, 4/7 da tre) e Prentiss Hubb (17 punti, 5/9 dall’arco e 4 assist). Inizia bene il pomeriggio bianconero dalla lunga distanza, con due triple ravvicinate di Arturs Strautins e Justin Gorham. Fin da subito si fa sentire la battaglia sotto canestro tra Oumar Ballo e Dominik Olejniczak, che firma il 12-6 per i padroni di casa con 6:18 minuti da giocare. Il primo quarto della Bertram prosegue in controllo, allungando sul 24-13 con 2:10 sul cronometro. Le triple di Grant Basile ed Erick Green riportano Cantù in pressing: il Derthona chiude il primo quarto avanti 27-22. Il secondo quarto ha tutto il volto di Brekkott Chapman: dopo un primo quarto da zero punti e meno di due minuti trascorsi sul parquet, il numero 7 del Derthona firma il suo season high stagionale in soli dieci minuti, segnando 14 punti prima dell’intervallo. Le triple di Chapman e la concretezza della difesa bianconera spingono i Leoni sul +17 (55-38) con due quarti ancora da giocare in Nova Arena. L’orgoglio dell’Acqua S.Bernardo Cantù viene fuori all’inizio del secondo tempo, con otto punti consecutivi tra Giordano Bortolani e Riccardo Moraschini che riportano i brianzoli sotto 55-46 con 8:15 sul cronometro. Il Derthona, però, è solido e non subisce il colpo, ristabilendo un vantaggio consistente sul +15 (65-50) dopo una tripla che danza sul ferro di Prentiss Hubb. La straordinaria serata dal perimetro della Bertram prosegue con un’altra tripla di Hubb a fine terzo quarto, che vale il 73-55. Il finale di gara si conferma eccezionale soprattutto per Chapman, che mette a segno tre bombe consecutive per chiudere la propria serata con 28 punti ed il 100% dal campo. Gli ultimi minuti sono in assoluto controllo per i bianconeri, che trovano la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Bertram Tortona – Pallacanestro Cantù

Parziali: 27-22, 55-38, 73-55

Tortona: Vital 20, Hubb 17, Gorham 9, Manjon 4, Pecchia, Chapman 28, Tandia, Baldasso, Strautins 7, Olejniczak 11, Biligha 4, Riismaa. All. Fioretti.

Cantù: Chiozza, Moraschini 5, De Nicolao 2, Ballo 11, Bortolani 8, Molteni, Sneed 11, Basile 14, Fevrier 13, Green 9, Gualdi, Okeke. All. De Raffaele.

Arbitri: Rossi di Anghiari (AR), Bartolomeo di Brindisi, Catani di Pescara.