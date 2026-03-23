Pallacanestro Serie A2 – Urania Milano crolla nell’ultimo quarto: vince Cremona

Cremona ( Ferraroni Cremona – Urania Milano 98-85) – La serata di Cremona al PalaRadi si trasforma in una salita continua per la Wegreenit Urania Milano, che vede scappare la Juvi nell’ultimo periodo dopo aver tenuto botta per tre quarti. I Wildcats inseguono a lungo, restano agganciati grazie alle fiammate di Taylor e Amato, ma quando la partita si apre davvero Garrett, Allinei e Allen alzano il volume e spaccano l’equilibrio. L’avvio sembra promettente per gli ospiti, con D’Almeida che rompe il ghiaccio dall’angolo e firma la prima tripla della sfida, subito bilanciata dalle penetrazioni di Bartoli che accendono il pubblico di casa e riportano Cremona a contatto sul 4-3. La Juvi si affida al talento di Allen e Garrett, poco efficace la fase offensiva dei Wildcats, solo Morse trova un paio di zampate, semigancio di La Torre per il più 4, 15-11. Finale di quarto ancora favorevole alla Ferraroni con Garrett ed un’ingenuità di Amato che regalano il più 9, 24-15. Arriva anche il margine in doppia cifra per gli uomini di coach Bechi, un ottimo Gentile ridona nuova verve ai rossoblu che tornano a meno 4, 26-22. I problemi per i milanesi arrivano dall’area colorata dove Cremona domina, da un’azione rocambolesca di Panni nasce la bomba di Barbante per il nuovo più 10, 32-22. Prova a rientrare la Wegreenit, primi squilli di Sabatini e Cavallero, il buzzer beater dall’angolo di Lupusor vale il meno 6 all’intervallo, 48-42. Alto ritmo dopo la pausa lunga, più equilibrio nella gara ma ancora Cremona che tiene il comando delle operazioni, tripla di Allinei per il più 9, 55-46. Ancora troppe amnesie difensive per Urania, altro parziale cremonese con Allinei e Garrett per il più 17, 65-48. Non cambia l’inerzia del match, Milano propone un corri e tira poco produttivo, Garrett dalla linea della carità per il più 19, 88-67. Naufragio che continua anche nella parte finale della sfida.

Ferraroni Cremona – Urania Milano

Parziali: 24-15, 24-27, 27-20, 23-23

Ferraroni Juvi Cremona: Billy Garrett 24 (4/9, 3/5), Gregorio Allinei 14 (1/2, 4/8), Kadeem Allen 14 (7/12, 0/2), Edoardo Del cadia 11 (5/6, 0/0), Alessandro Panni 9 (1/1, 2/6), Matias Bortolin 6 (2/4, 0/0), Vittorio Bartoli 6 (3/3, 0/0), Simone Barbante 5 (1/2, 1/5), Tommaso Vecchiola 5 (1/1, 1/3), Andrea La torre 4 (1/1, 0/1), Massimo Fiodo 0 (0/0, 0/0), Matteo Di croce 0 (0/1, 0/0)Tiri liberi: 13 / 13 – Rimbalzi: 38 13 + 25 (Vittorio Bartoli, Simone Barbante 7) – Assist: 24 (Alessandro Panni 8)

Wegreenit Urania Milano: Kevion Taylor 19 (5/10, 2/5), Andrea Amato 17 (1/2, 4/8), Alessandro Gentile 14 (5/14, 0/0), Anthony Morse 11 (4/8, 0/0), Gherardo Sabatini 8 (3/4, 0/0), Matteo Cavallero 6 (1/2, 0/1), Ursulo D’almeida 5 (1/1, 1/2), Ion Lupusor 5 (0/1, 1/1), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0), Gabriele Calvio 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 21 / 27 – Rimbalzi: 24 5 + 19 (Matteo Cavallero 7) – Assist: 16 (Alessandro Gentile 7).