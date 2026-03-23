Pallacanestro Serie B – Il Monferrato Basket ferma la corazzata Vendemiano: terza vittoria consecutiva

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Rucker San Vendemiano 77-70) – Dopo la soste della scorsa settimana per le finali di Coppa LNP, la Novipiù MB torna al “PalaFerraris” per affrontare la Rucker San Vendemiano, seconda in classifica e costruita con l’obiettivo di lottare per a promozione. Nonostante due sconfitte consecutive nelle ultime giornate (seguite però a un “filotto” di 14 vittorie), San Vendemiano è una squadra fisica ed esperta. La Novipiù, dal canto suo, è reduce da due affermazioni convincenti e punta a consolidare i propri schemi in vista della fase finale del campionato. L’inizio di partita è spettacolare: alle giocate individuali di Zanzottera, i veneti rispondono con un gioco di squadra più organizzato e concreto, trovando solidità sotto canestro con Onojaife. Anche il secondo quarto mantiene le aspettative, con la Novipiù concentrata in difesa e la Rucker che mostra a sprazzi la sua pericolosità e varietà di soluzioni. Nel secondo tempo, il match si fa teso ma non perde spettacolarità. San Vendemiano prova a mettere fisico e “tonnellaggio”, ma Rupil e Marcucci sono glaciali e regalano alla Novipiù la terza vittoria consecutiva.

Monferrato Basket – Rucker San Vendemiano

Parziali: 22-26; 47-37; 60-56

Monferrato Basket.: Rupil 20 (1/4, 4/9), Zanzottera 15 (4/5, 2/4), Marcucci 14 (3/5, 1/3), Guerra 10 (1/1, 2/4), Fiusco 7 (0/2, 2/4), Martinoni 6 (3/9, 0/3), Mossi 5 (1/1, 1/5), Osatwna (0/3, 0/1), Dia. Quaroni, Iacorossi, Flueras n.e. All. F. Corbani.

Rucker San Vendemiano: Ceba sek 19 (1/2, 5/10), Onojaife 13 (6/9), Murri 8 (3/8, 0/2), Morici 7 (3/10, 0/3), Bedetti 7 (2/5, 0/5), Tassinari 7 (2/10, 1/7), Picarelli 5 (1/2, 1/3), Dalla Cia 4 (1/2). Borin, Sinagra n.e. All. F. Campanella.