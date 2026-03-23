Spari e paura in strada: ferito un uomo di 40 anni

Moncalieri (TO) – Allarme ieri sera a Moncalieri, dove un uomo di 40 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco in strada. L’episodio si è verificato intorno alle 19.30 in corsa Roma, in una zona centrale della città. Secondo le prime informazioni, il ferito sarebbe stato colpito ad un braccio. La richiesta d’aiuto è stata lanciata da alcuni passanti, in breve due ambulanze del 118 di Azienda Zero sono giunte sul posto e hanno prestato le prime cure e stabilizzato il paziente prima del trasporto in ospedale. L’uomo è stato traferito al Cto di Torino per ulteriori accertamenti e cure, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Restano ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto e le circostanze che hanno portato al ferimento. Sull’episodio, per l’appunto, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire quanto successo e individuare eventuali responsabilità. Non è esclusa alcuna pista al momento, compresa quella del tentato omicidio. Si stanno anche sentendo le testimonianze di quei passanti che erano nelle vicinanze, quando è avvenuto il ferimento dell’uomo.

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