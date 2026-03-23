Una Fiat Panda esce di strada, ma all’arrivo dei soccorsi dentro non c’è nessuno

Alessandria – Fiat Panda fuori strada di prima mattina, ma l’auto, quando sono arrivati i soccorritori e i Carabinieri, era vuota. È accaduto tra le 5 e le 6 nei pressi della rotonda del Retail park, all’uscita di Alessandria. I soccorsi sono scattati quando è stata trovata una Fiat Panda finita contro un ostacolo. All’interno, però, non c’era nessuno. Non è escluso che, dopo l’impatto, chi era alla guida abbia abbandonato la vettura andandosene. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. E perché l’automobilista ha lasciato la vettura, che risulterebbe a noleggio.