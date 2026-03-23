Una Fiat Panda esce di strada, ma all’arrivo dei soccorsi dentro non c’è nessuno

23 Marzo 2026 REDAZIONE Incidenti stradali 25

Una Fiat Panda esce di strada, ma all’arrivo dei soccorsi dentro non c’è nessuno

Alessandria – Fiat Panda fuori strada di prima mattina, ma l’auto, quando sono arrivati i soccorritori e i Carabinieri, era vuota. È accaduto tra le 5 e le 6 nei pressi della rotonda del Retail park, all’uscita di Alessandria.  I soccorsi sono scattati quando è stata trovata una Fiat Panda finita contro un ostacolo. All’interno, però, non c’era nessuno. Non è escluso che, dopo l’impatto, chi era alla guida abbia abbandonato la vettura andandosene. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. E perché l’automobilista ha lasciato la vettura, che risulterebbe a noleggio.

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