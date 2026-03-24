Al Cimitero Monumentale in ricordo delle grandi donne Alessandrine

Alessandria – Domenica 29 marzo, alle ore 15,00, organizzata dal Club per l’UNESCO di Alessandria in collaborazione con il CIF Centro Italiano Femminile di Alessandria si svolgerà la visita culturale al Cimitero Monumentale di Alessandria, gratuita e aperta alla cittadinanza, che avrà per oggetto le “Donne alessandrine tra famiglia, società e arte”.

La funzione di “diario della città” attribuita al Cimitero Monumentale è svolta in questa occasione dallo storytelling suggerito dalle figure femminili tra le cui sepolture si snoderà l’itinerario di visita, non mancherà una introduzione sulla storia del cimitero e della sua evoluzione architettonica nonché sui principali elementi artistici presenti lungo il percorso.

Numerose sono le donne che saranno ricordate o per il loro impegno nell’ambito familiare o per l’opera umanitaria svolta, per essersi distinte per creatività artistica o per essersi spinte all’estremo sacrificio patriottico, dalle giovani staffette partigiane nel “Campo della Gloria” a Maria Villavecchia Bellonci, scrittrice che ideò il “Premio Strega”, da Marie Laetitia Bonaparte-Wyse, moglie di Urbano Rattazzi, ritratta insieme alla figlia Isabella Roma nella scultura opera del famoso artista Augusto Rivalta, anch’egli nato ad Alessandria sino ad Adriana Spallarossa, unica (finora) donna artista che risulta aver operato nel cimitero alessandrino.

Ritrovo presso l’ingresso principale del Cimitero Monumentale viale Teresa Michel 33; partecipazione gratuita senza obbligo di prenotazione; informazioni ed eventuali prenotazioni Francesca Petralia 3287175254.