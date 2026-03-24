Bus contro auto a Genova: donna ferita gravemente

Genova – Grave incidente poco prima delle 18 i questo Lunedì in via Linneo a Genova Rivarolo tra un’auto e un bus Amt. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida dell’auto. Si tratta di una signora di 38 anni rimasta incastrata tra le lamiere. Una volta soccorsa dal personale, le sono state riscontrate diverse fratture: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Ferito anche l’autista del mezzo di trasporto pubblico portato in codice giallo all’ospedale Galliera. Nessuna delle persone del bus è rimasta ferita. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco e glia genti della polizia locale che hanno provveduto a chiudere la strada per permettere i soccorsi e i rilievi necessari a ricostruire l’estate dinamica dell’incidente.