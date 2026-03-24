Incendio in carcere a Novara: diversi feriti tra la Polizia penitenziaria

Novara – Nella giornata di Giovedì 29 Marzo, intorno alle ore 18:00, un detenuto d origine nordafricana ha appiccato un incendio nella propria cella nel carcere di Novara. Nonostante il fumo denso e la situazione critica, aggravata dalla mancata collaborazione dell’uomo, rifugiatosi nel bagno, la polizia è intervenuta prontamente. Gli agenti sono riusciti a spegnere le fiamme, entrare nella stanza e mettere in salvo il detenuto e gli altri presenti nella sezione, evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco personale sanitario del 118: tutti i detenuti, sottoposti a controlli medici, sono risultati illesi. Diversi poliziotti penitenziari hanno invece riportato conseguenze durante i soccorsi: alcuni sono rimasti intossicati dal fumo, altri hanno subito traumi agli arti inferiori a causa di cadute sul pavimento bagnato. Un agente ha ricevuto prognosi di dieci giorni, un altro di quattro, mentre altri novi sono stat medicati senza necessità di ricovero.