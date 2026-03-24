Pallacanestro Eurolega – L’Olimpia cade a Monaco: play-in oramai lontanissimi

Monaco ( Monaco – Olimpia Milano 90-85) – L’Olimpia Milano non trova pace né continuità e – molto probabilmente – vede svanire il sogno play-in. Biancorossi nuovamente a due facce in Europa: prima dominanti, poi rimontati ( dal + 12 al 31′) e battuti 90-85 dal Monaco. Sconfitta bruciante e bruttissima per il modo in cui matura. Okobo Mvp con 16 punti e 3 assist, Leday e Shields i migliori per l’Olimpia. Un ko che potrebbe segnare un intera annata europea, spezzando definitivamente il sogno di poter continuare il viaggio nell’Eurolega. Nel 33 turno della stagione regolare, Milano fa e disfa, incappando nella 17 sconfitta stagionale in questo torneo. Rimontata più volte e infine battuta 90-85 da un Monaco spuntato – assenti sia James che Mirotic, entrambi grandi ex di turno – ma comunque mai domo. Ennesima occasione mancata dall’Ea7 Empiro Armani di coach Peppe Poeta che, come già successo più volte in questa complessa annata sportiva, si butta via letteralmente nel 4 quarto, vanificando quanto di buono era riuscita fin lì a costruire. Basti pensare che, sulla magia offensiva di Pippo Ricci dopo palla a due, a 9’34 dalla sirena dei tempi regolamentari, il tabellone recitava 75-63 in favore dell’Olimpia. A cinque giornate dal termine della stagione regolare, il record Biancorosso è di 16-17 e la zona play-inn dista due vittorie.

Monaco – Olimpia Milano

Parziali: 13-25/32-23/ 18-25/27-12

Monaco: Okobo 16, Blossomgame 7, Theis 15, Diallo 17, Hayes 10, Tarpey, Begarin 6, Nedovic 5, Strazel 14. Coach Markoishvili

Olimpia Milano: Mannion, Ellis 5, Booker 12, Tonut, Bolmaro 12, Brooks 5, Leday 15, Ricci 4, Guduric 5, Shields 18, Nebo 8, Sestina ne. Coach Poeta