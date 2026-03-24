Perde il controllo della macchina e sfonda una recinzione: paura a Nichelino

Nichelino (TO) – Nella mattinata di Domenica 22 Marzo 2026, un incidente stradale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a Nichelino, in via XXV Aprile, all’altezza dell’incrocio con via Prunotto. Per ragioni ancora in corso di accertamento, il conducente di una Hyundai ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e andando ad impattare con forza contro una recinzione, abbattendola. La struttura danneggiata delimitava un’area industriale, in passato sede di una fabbrica di biciclette e oggi riconvertita per attività legate ai mezzi commerciali e ai camper. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato danni evidenti alla recinzione, recentemente sistemata. Nonostante la dinamica dell’accaduto, non si registrano feriti, né risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo della macchina.