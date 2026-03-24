Quello sulla Magistratura è stato un referendum politico che porterà al caos

di Andrea Guenna – Il referendum sulla Magistratura di domenica 22 e lunedì 23 marzo è stato in verità un “esame elettorale” per verificare l’effettivo peso politico della destra al governo e della sinistra all’opposizione. Secondo il referendum, più o meno tra i due schieramenti ci sono due milioni di voti a favore della sinistra. Ma è una vittoria di Pirro. Infatti a sinistra stanno aprendo un dibattito. Loro fanno così: quando non ci capiscono più niente dibattono per trovare una soluzione, ma di solito non la trovano e finiscono per cantare “Bella Ciao” (che era la canzone delle mondine piacentine col testo cambiato da Enzo Biagi) e tutto finisce “a tarallucci e vino”. Inutile dire che la Magistratura abbia bisogno di una revisione e buttarla in caciara non serve. Di certo all’orizzonte c’è un “Campo Largo” buono solo a far confusione: tutti i capi delle varie componenti politiche della coalizione pretenderanno un premio per aver contribuito sensibilmente alla vittoria,

Risultati referendum nel Nord Ovest SI NO LIGURIA Genova 157.136 – 38,85% 247.290 – 61,15% Imperia 46.160 – 52,76% 41324 – 47,24% La Spezia 48.079 – 44,96% 58.851 – 55,04% Savona 62.560 – 47,47% 69.218 – 52,53% LOMBARDIA OVEST Como 167.153 – 57,74% 122.355 – 42,26% Lecco 93.550 – 55,30% 75.614 – 44,70% Lodi 59.982 – 56,07% 47.000 – 43,93% Milano 705.745 – 46,24% 820.514 – 53,76% Monza 232.178 – 52,76% 207.882 – 47,24% Pavia 140.933 – 56,77% 107.831 – 43,23% Varese 234,365 – 55,61% 187.097 – 44,39% PIEMONTE Alessandria 99.647 – 52,51% 90.106 – 47,49% Asti 49.012 – 51,79% 45.615 – 48,21% Biella 44.653 – 54,07% 37.932 – 45,93% – Cuneo 148.912 – 53,63% 128.763 – 46,37% Novara 91.037 – 53,47% 79.223 – 46,53% Torino 439.331 – 40,35% 649.507 – 59,65% VCO 39.884 – 53,97 34.010 – 46,03 Vercelli 42.692 – 55,75% 33.882 – 44,25% VALLE D’AOSTA Aosta 27.395 – 48,19% 29.456 – 51,81%

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