Quello sulla Magistratura è stato un referendum politico che porterà al caos

di Andrea Guenna – Il referendum sulla Magistratura di domenica 22 e lunedì 23 marzo è stato in verità un “esame elettorale” per verificare l’effettivo peso politico della destra al governo e della sinistra all’opposizione. Secondo il referendum, più o meno tra i due schieramenti ci sono due milioni di voti a favore della sinistra. Ma è una vittoria di Pirro. Infatti a sinistra stanno aprendo un dibattito. Loro fanno così: quando non ci capiscono più niente dibattono per trovare una soluzione, ma di solito non la trovano e finiscono per cantare “Bella Ciao” (che era la canzone delle mondine piacentine col testo cambiato da Enzo Biagi) e tutto finisce “a tarallucci e vino”. Inutile dire che la Magistratura abbia bisogno di una revisione e buttarla in caciara non serve. Di certo all’orizzonte c’è un “Campo Largo” buono solo a far confusione: tutti i capi delle varie componenti politiche della coalizione pretenderanno un premio per aver contribuito sensibilmente alla vittoria,
|Risultati referendum nel Nord Ovest
|SI
|NO
|LIGURIA
|Genova
|157.136 – 38,85%
|247.290 – 61,15%
|Imperia
|46.160 – 52,76%
|41324 – 47,24%
|La Spezia
|48.079 – 44,96%
|58.851 – 55,04%
|Savona
|62.560 – 47,47%
|69.218 – 52,53%
|LOMBARDIA OVEST
|Como
|167.153 – 57,74%
|122.355 – 42,26%
|Lecco
|93.550 – 55,30%
|75.614 – 44,70%
|Lodi
|59.982 – 56,07%
|47.000 – 43,93%
|Milano
|705.745 – 46,24%
|820.514 – 53,76%
|Monza
|232.178 – 52,76%
|207.882 – 47,24%
|Pavia
|140.933 – 56,77%
|107.831 – 43,23%
|Varese
|234,365 – 55,61%
|187.097 – 44,39%
|PIEMONTE
|Alessandria
|99.647 – 52,51%
|90.106 – 47,49%
|Asti
|49.012 – 51,79%
|45.615 – 48,21%
|Biella
|44.653 – 54,07%
|37.932 – 45,93% –
|Cuneo
|148.912 – 53,63%
|128.763 – 46,37%
|Novara
|91.037 – 53,47%
|79.223 – 46,53%
|Torino
|439.331 – 40,35%
|649.507 – 59,65%
|VCO
|39.884 – 53,97
|34.010 – 46,03
|Vercelli
|42.692 – 55,75%
|33.882 – 44,25%
|VALLE D’AOSTA
|Aosta
|27.395 – 48,19%
|29.456 – 51,81%
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