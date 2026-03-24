Trovati due uomini morti in un’abitazione a Tagliolo Monferrato: indagini in corso

Tagliolo Monferrato (AL) – Due uomini di 70 e 56 anni sono stati trovati morti a Tagliolo Monferrato. Al momento non si conoscono ulteriori informazioni, sono in corso le indagini dei Carabinieri per chiarire che cosa sia avvenuto ai due uomini e per risalire alla causa della morte. Si tratta di due conviventi italiani, entrambi cardiopatici. Da Sabato, i due non davano segnali di vita, pertanto il vicino di casa, preoccupato, ha chiamato i Carabinieri. I militari sono entrati nell’abitazione da una finestra, poiché la porta era chiusa e bloccata dall’interno. Sui corpi non ci sono segni di violenza, sarà biposta l’autopsia per stabilire la causa della morte. L’uomo di 70 anni si chiamava Giuseppe Repetto, ha avuto per diverso tempo un negozio di sementi ad Ovada. La seconda vittima si chiamava Sandro Corongiu. I due erano amici da una vita e coabitavano nella villetta di via Morella al civico 3, situata tra il castello e il cimitero del paese.