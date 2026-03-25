Bimbo di cinque anni su un monopattino giocattolo investito a Torino: non è grave

Torino – Questa mattina, intorno a mezzogiorno, un bambino di cinque anni è stato investito a Torino mentre attraversava la strada a bordo di un monopattino giocattolo. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Lessona e via Monte Grappa. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti con un’ambulanza di Azienda Zero, che hanno soccorso il piccolo e lo hanno trasferito all’Ospedale Infantile Regina Margherita in codice giallo. In un primo momento le sue condizioni avevano destato maggiore preoccupazione, ma fortunatamente non risultano gravi. Il conducente dell’auto si è fermato subito dopo l’impatto, mentre la polizia locale, intervenuta sul posto, ha avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.