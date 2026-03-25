Dimissioni a catena in Piemonte: dopo il viceministro Delmastro e la ministra Santanché, anche la vicepresidente della Regione Elena Chiorino si dimette

Torino – Elena Chiorino vicepresidente della Regione Piemonte (nella foto) s’è dimessa dalla vicepresidenza anche se terrà l’assessorato con deleghe all’Istruzione e al Lavoro. Si è dimessa dal suo ruolo di ministra del Turismo un’altra piemontese, la politica cuneese Daniela Santanchè facendo seguito alle dimissioni del viceministro della Giustizia il biellese Andrea Delmastro. Tutti di Fratelli d’Italia. Dopo il caso “Bisteccheria d’Italia”, una volta arrivate le dimissioni di Delmastro, ci sono state oggi quelle di Chiorino e Santanché che nella lettera di dimissioni indirizzata alla premier Meloni, fra le altre cose scrive: “Mi premeva e mi preme sottolineare che, a oggi, il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio”. Sul “ritardo” delle dimissioni, Santanché spiega: “Volevo che le mie dimissioni inoltre fossero separate dalla vicenda contingente e assai diversa che ha riguardato l’onorevole Delmastro che pure paga un prezzo alto”.