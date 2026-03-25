Il questore chiude un bar a Milano mal frequentato: droga, precedenti e coltelli tra i clienti

Milano – Clienti con precedenti, droga e coltelli negli zaini. Il questore di Milano, Bruno Megale, ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni del Golden Bar di piazza Bottini a Milano. La sospensione è stata notificata al titolare del locale nel pomeriggio di martedì 24 marzo dagli agenti di polizia del commissariato Lambrate. La decisione è arrivata a seguito di una serie di controlli svolti tra novembre e febbraio scorsi. Il bar, infatti, è risultato essere frequentato da clienti con precedenti penali e di polizia anche in materia di sostanze stupefacenti, contro il patrimonio e la persona, immigrazione e Codice della strada. La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell’articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.