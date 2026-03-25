Incidente tra Sale e Pieve del Cairo: due persone travolte, una in gravi condizioni

Sale (AL) – Due persone sono rimaste ferite questo Martedì sera a causa di un incidente sulla ss11, sul ponte tra Pieve del Cairo e Sale, al confine tra Lombardia e Piemonte. I due stavano spingendo un’auto lungo la carreggiata quando per cause ancora da chiarire sono stati travolti da un pick up che viaggiava nella loro stessa carreggiata. Una delle due persone che spingevano la vettura ha riportato gravissime ferite. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118. Insieme ai Vigili del Fuoco di Voghera e ai Carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente.