Pallacanestro Serie A2 – L’Urania Milano spazza via Ruvo di Puglia: finisce 110-86

Milano ( Urania Milano – Ruvo di Puglia 110-86) – Bella vittoria casalinga per la Wegreenit Urania Milano, che supera con autorità Ruvo di Puglia per 110-86 dopo un primo tempo equilibrato. Nella ripresa i Wildcats cambiano marcia e dilagano trascinati da uno straordinario duo formato da Gentile (26 punti, 9 rimbalzi e un irreale 11/12 dal campo) e Taylor (28 punti con 7/9 dall’arco). Ottimo anche l’impatto di capitan Amato e Morse, mentre risultano preziosi il lavoro meno appariscente di Cavallero, Lupusor e Sabatini. Agli ospiti non bastano i 45 punti combinati di Smith e Brooks per restare in partita. Botta e risposta Smith Cavallero per aprire le danze, di Gentile gli acuti che danno il primo mini vantaggio ai Wildcats, 6-3. Immediata risposta di Ruvo che trova buone conclusioni in transizione, a segno Brooks ed Ulaneo, 8-7. Letargie difensive che affliggono di nuovo la Wegreenit, seconda penalità per Gentile con coach Cardani costretto a cambiare lo scacchiere, Anumba dall’angolo per il più 5 ospite, 8-13. Buon momento per i padroni di casa che trovano un paio di guizzi di Morse, Cavallero con un bell’arresto e tiro sigla il più 6, 41-37. Non mollano i pugliesi guidati da uno straripante Brooks, Smith con un siluro impatta a quota 41. Frana di nuovo la difesa milanese travolta dalle triple ospiti, Sabatini e Taylor rianimano l’Allianz Cloud, 52-49 alla pausa lunga. Dopo l’intervallo fiammata ancora di uno scatenato Taylor, primo margine in doppia cifra per i milanesi, 59-49. Arriva sino a più 19 il volo rossoblu, botti di Lupusor e Amato, prima del rientro di Ruvo guidata dai soliti Smith e Brooks, 82-65 alla penultima sirena. Prova la rimonta Ruvo che mostra una difesa più fisica ed aggressiva, preziosi Morse e Sabatini nel punire il pressing avversario, 93-70. Scappa via la Wegreenit per la fuga ormai definitiva, sontuosi Taylor e Gentile, Lupusor piazza il più 26, 96-70. Il finale è totalmente sul velluto con Milano che sigilla la vittoria superando quota 100, 110-86.

Urania Milano – Ruvo di Puglia

Parziali: 21-25, 31-24, 30-16, 28-21

Wegreenit Urania Milano: Kevion Taylor 28 (3/8, 7/9), Alessandro Gentile 26 (11/12, 0/0), Anthony Morse 14 (7/9, 0/0), Andrea Amato 12 (0/0, 4/5), Matteo Cavallero 8 (4/6, 0/1), Ion Lupusor 8 (1/1, 2/4), Gherardo Sabatini 6 (0/1, 2/2), Alessandro Morgillo 4 (2/3, 0/0), Ursulo D’almeida 2 (1/4, 0/2), Morgan Rashed 2 (1/2, 0/0), Gabriele Calvio 0 (0/1, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/1, 0/0). Coach Cardani

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Russ Smith 24 (5/9, 4/8), Pierre Brooks ii 21 (7/10, 1/7), Micheal Anumba 10 (2/2, 2/3), Jacopo Borra 10 (4/6, 0/0), Thomas Reale 7 (3/3, 0/2), Mihajlo Jerkovic 6 (1/5, 1/2), Samuele Miccoli 4 (2/4, 0/3), Scott Ulaneo 2 (1/4, 0/0), Aleksa Nikolic 2 (1/2, 0/0), Bernardo Musso 0 (0/0, 0/4), Filippo Di zanni 0 (0/0, 0/0). Coach Rajola