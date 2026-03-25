Quasi scomparsi i casi di peste suina nel quadrilatero Novara-Vercelli-Alessandria-Asti

Alessandria – I territori compresi nelle province di Novara, Vercelli, Alessandria e Asti escono dalla zona di restrizione 2 riguardante la peste suina africana, in quanto da oltre 6 mesi non si sono più riscontrati casi o ritrovate carcasse di animali infetti mediante l’opera di ricerca a tappeto condotta anche con l’ausilio dei cani molecolari, e passano alla zona indenne. La decisione assunta all’unanimità dal Comitato Salute animale e benessere animale della Commissione Europea sulla relazione tecnica messa a punto dalle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna dell’Unione Europea è stata comunicata dal commissario straordinario Giovanni Filippini all’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni. Il commissario Filippini ha quindi delineato i prossimi passi: “Dobbiamo continuare con il massimo impegno l’azione di contrasto tramite la ricerca attiva delle carcasse, la sorveglianza passiva, il depopolamento nelle aree esterne e le azioni di prevenzione, con l’obiettivo di arrivare in futuro a un’ulteriore revisione delle zone di restrizione”.