Dramma sfiorato a Milano: scivola nel canale e rischia di annegare, salvato in extremis

Milano – Era aggrappato sull’argine del canale. Ha rischiato di essere risucchiato e trascinato via dalla corrente, ma è stato notato da un passante. E fortunatamente è stato salvato. Tutto è successo intorno alle ore 9 di ieri mattina: stando a una prima ricostruzione pare che l’uomo, per cause ancora ad accertare, sia scivolato all’interno del canale artificiale. Una volta in acqua ha cercato di guadagnare la riva, rimanendo intrappolato all’interno del corso d’acqua. È stato un passante ad accorgersi della presenza dell’uomo di 63 anni e a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, la polizia e la Locale. Il 63enne è stato raggiunto dai soccorritori e tratto in salvo. Fortunatamente non è in pericolo di vita: è stato trasportato in codice giallo al San Carlo.