Incendio a Rivarolo, tre auto distrutte dalle fiamme: indagini in corso

Genova – Paura nella serata di Mercoledì nel quartiere di Rivarolo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’auto parcheggiata in via Carnia, sotto a una palazzina. È intorno alle 22, quando molte telefonate hanno lanciato l’allarme al 112. All’arrivo deo pompieri le fiamme avevano già lambito le altre vetture vicine. Grazie all’uso del liquido schiumogeno le squadre sono riuscite a spegnere le fiamme in fretta, ma il calore e il fumo sprigionati dall’incendio avevano già danneggiato la facciata del palazzo. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite. Sul posto anche la polizia che ha avviato le indagini: non s esclude possa essersi trattato di un gesto doloso.