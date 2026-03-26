Muore dopo aver partorito all’ospedale di Pinerolo: salvo il neonato, inchiesta per omicidio colposo

Pinerolo (TO) – Tragedia a Pinerolo dove una donna di 31 anni residente a Cumiana, Angelica Viotto, dopo aver partorito all’ospedale Edoardo Agnelli nella notte tra il 13 e il 14 Marzo, è morta nel reparto di rianimazione delle Molinette di Torino Lunedì 16 Marzo. Nonostante le gravo complicazioni durante il parto, i medici sono riusciti a salvare la figlia della vittima. La mamma, trasportato a Torino d’urgenza e già in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. Per fare chiarezza, la procura di Torino ha aperto una inchiesta per omicidio colposo. Bisognerà fare luce su tutto ciò che è avvenuto in sala parto, partendo dall’identificazione del personale presente. Le indagini sono in corso e si baseranno anche sui risultati dell’autopsia sul corpo della vittima, già eseguita.