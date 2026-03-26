Pallacanestro Serie A2- Scafati espugna Torino e si avvicina al gruppo di testa

Torino ( Basket Torino – Givova Scafati 74-82) – Una vittoria in trasferta che pesa. Tanto. E che potrebbe essere determinante nell’equilibrio finale del campionato. Perché con il raid a Torino (74-82), e grazie alla contingenza degli altri risultati del turno infrasettimanale, la Givova Scafati si porta a soli due punti dalla vetta della classifica della serie A2. I due allenatori scelgono quintetti “bassi” per la contesa. Moretti per necessità, Torino non ha Cusin disponibile. Vitucci, invece, per equilibrare il suo starting five lancia subito Italiano, lasciando Iannuzzi in panchina. L’inizio di gara non è dei più spettacolari. Polveri bagnate su entrambi i fronti e pochi canestri all’attivo. Poi il primo quarto va in archivio sul 18-15, con un primo mini-allungo dei padroni di casa e qualche distrazione difensiva di troppo degli ospiti. La ripresa riprende con lo stesso spartito. Ma al 12’ arrivano due triple in sequenza, le prime di tutta la partita, griffate Caroti. Seguite da una canestro nel pitturato di Italiano. Per un parziale di 8-0 a favore della Givova Scafati che ribalta il punteggio: 18-23. La partita comincia ad aumentare di giri. L’inerzia appare saldamente nelle mani di Scafati in questi frangenti. La squadra adesso difende, corre e segna. Toccando il +12 al 17’ con un parziale di 10-0 (22-34). Ma proprio quando la partita sembrava già segnata, la Givova va in black out momentaneo. Torino ne approfitta e assesta un parziale di 7-0. Così a un minuto dal riposo di metà gara il punteggio è 29-34. Due liberi di Terry Allen sbloccano l’aridità offensiva degli ospiti, poi una scorribanda in area di Mascolo per altri due punti e infine un tiro di Teague chiudono il secondo quarto con il tabellone che segna 31-38.La ripresa parte in grande equilibrio, ma è Torino che lentamente macina gioco e ricuce fino al 41-45 del 24’.Torino parte lancia in resta nell’ultimo quarto. Sfrutta le giocate di Bruttini e Robert Allen fino a riportarsi a -5 (52-57 al 32’). Vitucci è costretto al time out. Al rientro in campo, Terry Allen segna da sotto ma subito risponde Massone da tre: i piemontesi sono adesso a -4. Nel momento forse più complicato della gara, torna protagonista Caroti con una tripla. Teague diventa protagonista, con 11 punti di fila, e Torino arriva addirittura al -3 (68-71 al 38’). La palla adesso scotta. Ma Terry Allen addirittura la brucia, con una tripla determinante per la Givova Scafati (68-74). Mancano sessanta secondi, ma non è finita. Mascolo perde palla e Schina va a segnare (70-74). Poi Caroti va in lunetta dopo aver subito un fallo e ne converte due (70-76). La squadra di Vitucci vede ora più vicina la vittoria. E il finale premia la formazione di patron Longobardi: 74-82

Basket Torino – Givova Scafati

Parziali: 18-15, 13-23, 13-16, 30-28

Reale Mutua Torino: Davide Bruttini 17 (7/7, 0/0), Macio Teague 15 (4/11, 2/7), Robert Allen 14 (2/14, 2/3), Matteo Schina 11 (3/6, 1/2), Giovanni Severini 6 (0/2, 2/3), Federico Massone 5 (1/4, 1/3), Matteo Ghirlanda 4 (1/2, 0/0), Umberto Stazzonelli 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Tortu’ 0 (0/1, 0/3), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Coach Moretti

Givova Scafati: Terry Allen 23 (3/6, 4/6), Lorenzo Caroti 18 (1/2, 4/11), Bruno Mascolo 14 (7/10, 0/1), Nazzareno Italiano 9 (2/3, 1/3), Caleb Walker 7 (2/7, 0/3), Marco Mollura 6 (1/1, 1/5), Antonio Iannuzzi 5 (2/4, 0/0), Adrian Chiera 0 (0/1, 0/0), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/0), Nicolo Nobili 0 (0/0, 0/0). Coach Vitucci