Torna a colpire nel torinese la “banda dei bancomat”

Robassomero (TO) Ansa – Torna a colpire la banda dei bancomat. A farne le spese, la scorsa notte, la filiale Unicredit di Via Braccini a Robassomero. I malviventi, intorno alle 3.30, hanno fatto saltare lo sportello automatico con l’esplosivo, utilizzando l’ormai nota tecnica della ‘marmotta’ che prevede l’inserimento di un ordigno artigianale nella fessura di erogazione del denaro. Dopo aver messo le mani sul denaro all’interno del dispositivo, la banda è fuggita: in corso di quantificazione il bottino del colpo. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Venaria.