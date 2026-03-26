Un detenuto è morto stanotte nel carcere di Torino

Torino – Un detenuto è morto stanotte nel padiglione B del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. L’uomo è stato trovato privo di sensi dal compagno di cella che ha dato subito l’allarme verso le 22:30. Gli agenti sono intervenuti immediatamente insieme al personale sanitario, avviando le manovre di rianimazione proseguite anche dopo l’arrivo del 118, ma senza esito. Il decesso è stato constatato poco dopo la mezzanotte. Sul caso sono in corso accertamenti della polizia scientifica e del medico legale, mentre l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia.