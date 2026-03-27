Anziano di 92 anni spara alla badante: donna grave in ospedale

Milano – Un colpo di pistola esploso in casa. A maneggiare l’arma è il proprietario dell’appartamento, un uomo di 92 anni italiano, con precedenti. Il proiettile ha perforato l’addome della donna. È la badante dell’anziano. Ferita, la donna stata trasportata in codice rosso all’ospedale Humanitas, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed fuori pericolo. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di Giovedì 26 Marzo in un palazzo in viale Faenza. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i poliziotti che stanno provando a ricostruire il movente dietro lo sparo. Nel passato dell’uomo, una condanna a un anno per il rogo di un bar in un comune nella provincia di Verbania. Quasi dieci anni fa l’uomo avrebbe infatti commissionato a un amico l’incendio del locale come ripicca per un diverbio avuto qualche giorno prima con i titolari.