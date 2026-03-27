Cade pannello luminoso sulla A10: traffico bloccato

Genova – Traffico bloccato questa mattina in Liguria tra Genova e Varazze, in direzione Savona, per un pannello luminoso che ha ceduto all’ingresso di una galleria dopo Arenzano. Secondo le prime informazioni l’incidente sarebbe stato provocato dal vento. Sul posto la Polizia Stradale per tutelare gli automobilisti con il passaggio che al momento avviene a carreggiata ridotta. Questa situazione sta determinando ripercussioni su una porzione importante del traffico genovese con possibili conseguenze per chi intende raggiungere Genova. L’incidente stato segnalato poco prima delle 7 sulla A10.