Insediato il nuovo comandante della Polizia Municipale Crocco

Alessandria – Insediato il nuovo comandante della Polizia municipale di Alessandria. Come abbiamo già scritto nei giorni scorsi, si tratta di Flaviano Crocco, dal 2015 al vertice della Polizia Locale di Pavia. Ha diretto anche ad Alghero, Valenza e Tortona. Il percorso per arrivare alla nomina del comandante della Polizia Municipale si è rivelato lungo e tutt’altro che lineare, tra selezioni contestate e ricorsi in tribunale. Già nel 2023 la prima procedura aveva sollevato criticità, sfociate in una battaglia legale conclusa con una condanna del Comune in appello e il riconoscimento delle ragioni di uno dei candidati esclusi. Nonostante ciò l’amministrazione ha proceduto con nuovi bandi e ulteriori selezioni. Ora dopo l’ennesimo l’iter e una nuova procedura di mobilità, il comandante è stato finalmente nominato.