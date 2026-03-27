Pallacanestro Eurolega – L’Olimpia si prende il derby d’Europa e tiene vivo il sogno play-inn

Milano ( Olimpia Milano – Virtus Bologna 103-87) – L’Olimpia Milano si aggiudica il derby d’Europa per 103-87 superando la Virtus Bologna in un match comandato sin dalle primissime battute. Milano riporta il record in parità (17-17) dopo le due sconfitte con Fenerbahce e Monaco e mantiene ancora accesa una flebile speranza di poter raggiunger i play-in, ormai obiettivo irraggiungibile dalle V nere. La resistenza offerta dalla Virtus, ormai eliminata dalla corsa al play-in, è relativa, e Milano saldamente al comando sul più 16 dopo soli 12′( 38-22). La reazione Bianconera, affidata alle evoluzioni di Alston e a un breve momento di dominio con Diouf e Akele, riporta rapidamente le V nere a due possessi di distanza. Ma la partita non si riaccende, continuando a vivere in un clima ovattato che ben si addice alla freddezza del Forum. Bologna si riavvicina in due occasioni, compresa una vampata sul finale del terzo periodo. Ma, in entrambi i casi, non dà mai la sensazione di poter andare oltre. O meglio, Milano, che ha sempre il timone tra le mani, ha la forza mentale per scacciare gli improvvisi momenti di down, evitando i drammatici tonfi ripetuti a lungo per l’intera stagione. Prima una raffica di Leday, poi una di Brooks, riaprono la forbice tornado a spargere cloroformio. Con il match in piena anestesia, Milano rimette benzina ed energia nelle gambe di un Booker brillante e di Ellis, ragazzo che ha disperata necessità di salire di colpi in questo finale di stagione, vista l’immobilità della squadra sul mercato dopo la rinuncia di Brown. Negli ultimi istanti c’è anche spazio per il rientro in campo di Sestina, impreziosito dalla tripla numero 14 della serata Biancorossa, vero fattore determinante del match.

Olimpia Milano – Virtus Bologna

Parziali: 32-19/ 25-30/22-17/ 24-21

Olimpia Milano: Ellis 18, Leday 19, Guduric 11, Shields 2, Nebo 11, Mannion 4, Booker 14, Bolmaro 5, Brooks 10, Ricci 6, Sestina 3. Coach Poeta.

Virtus Bologna: Edwards 3, Smailagic 7, Alston 10, Jallow, Diouf 14, Vildoza 9, Niang 15, Hackett 6, Ferrari 3, Morgan 13, Diarra 6, Akele. Coach Ivanovic