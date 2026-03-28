Aggressione nella notte: uomo stordito con spray urticante e preso a sprangate

Genova – Per cause in corso di accertamento la notte scorsa un gruppo di facinorosi ha spruzzato lo spray urticante e poi preso a sprangate un uomo di 25 anni che passeggiava con un amico in Piazza delle Erbe, nel cuore della movida genovese. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto di sono portati i sanitari del 118 con automedica ma, all’arrivo dell’ambulanza, la vittima s’è scappata con l’amico. Dopo un quarto d’ora è arrivata una nuova segnalazione al 118 di una persona ferita a Molo Giano. Quando l’ambulanza della Croce bianca è arrivata il giovane era a terra, in un lago di sangue ma ancora cosciente. edEf ha iniziato a reagire per non farsi trasportare in ospedale. Dopo alcuni minuti ha avuto una crisi epilettica e a quel punto è interventua l’automedica. I sanitari lo hanno intubato e trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del grave episodio avvalendosi anche delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.