Cade dal tetto di una palazzina mentre lavora: è in gravi condizioni all’Ospedale di Alessandria

Strevi (AL) – Vanno avanti le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Acqui, intervenuti a Strevi insieme allo Spresal per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro che questo Venerdì ha coinvolto un operaio edile di 43 anni. La dinamica è al vaglio degli inquirenti ma pare, dai primi accertamenti, che l’uomo stesse lavorando sul tetto di una abitazione quando, sarebbe caduto a terra, da una altezza di circa 6/7 metri. La caduta sarebbe avvenuta circa tre ore prima rispetto alla richiesta dei soccorsi. L’area del cantiere è stata sequestrata. Ricoverato all’Ospedale di Alessandria in gravi condizioni, l’uomo è in prognosi riservata.