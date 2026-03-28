Calcio Serie C – Pari esterno della Pro Vercelli: finisce 1-1 con l’Alcione

Milano ( Alcione Milano – Pro Vercelli 1-1) – Pareggio esterno per la Pro Vercelli che oggi pomeriggio allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni ha impattato 1-1 contro l’Alcione Milano. Un punto che alla fine permette ad entrambe le squadre di muovere la propria classifica con gli oranges che si portano a quota 51 mentre la Pro si porta a quota 43.Al 25′ Bianche Casacche in avanti: cross di Piran, colpo di testa di Comi centrale. Al 35′ l’Alcione si gioca FVS e l’arbitro dopo la revisione del monitor indica il dischetto per un fallo di Livieri. Dagli undici metri va Plescia che non sbaglia. Nella ripresa al 5′ Livieri blocca a terra il colpo di testa di Giorgeschi, al 10′ si fa vedere in avanti la Pro con Asane Sow, Agazzi si rifugia in corner. Al 25′ Huiberts mette a lato a tu per tu con Agazzi e cestina una ghiotta chances. La gara resta aperta e nel recupero è la Pro Vercelli a chiamare FVS con l’arbitro che dopo la revisione al monitor decreta un rigore per gli ospiti. Dal dischetto va Comi che non sbaglia. Finisce 1-1.

Alcione Milano – Pro Vercelli

Alcione Milano (4-3-1-2): Agazzi; Pirola, Giorgeschi, Miculi, Scuderi; Bright (dal 69′ Lopes), Lanzi, Muroni (dal 90′ Renault); Inverinizzi (dal 69′ Olivieri); Pitou, Plescia (dal 90′ Marconi). A disposizione: Raffaelli, Morselli, Rebaudo, Galli, Lione, Zamparo, Tordini. All. Cusatis.

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran (dal 79′ Clemente), Marchetti, Coccolo (dall’87’ Burruano), Carosso; El Bouchataoui (dall’87’ Pino), Iotti, Huiberts (dal 79′ Satriano); Akpa Akpro, Comi, A. Sow (dal 57′ O. Sow). A disposizione: Rosin, Del Favero, Mallahi, Rutigliano, Ronchi, Perotti, Zacchera, Boufandar, Regonesi. All. Santoni.

Gol: 38′ rig. Plescia, 95′ rig. Comi

Arbitro: Sig. Enrico Eremitaggio di Ancona; Assistenti Mateo Sadikaj di Mestre e Leo Posteraro di Verona; quarto uomo Andrea Migliorini di Verona; operatore FVS Manuel Marchese di Pavia.