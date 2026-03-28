Calcio Serie C – Sconfitta esterna per il Novara: finisce 3-1 col Renate

Meda ( Renate -Novara 3-1) – Sconfitta esterna per il Novara che oggi pomeriggio ha perso 3-1 sul campo del Renate. Pantere che salgono così a quota 56 punti in classifica, mentre gli Azzurri rimangono a quota 44. Al 13′ l’arbitro assegna un rigore al Renate a seguito di un contatto in area tra Cannavaro e Vesentini. Dal dischetto va Calì che spiazza Boseggia e porta avanti i padroni di casa. Al 25′ il Novara si gioca FVS per un contatto in area trar Ledonne e Riviera, l’arbitro dopo la revisione al monitor indica il dischetto. Dagli undici metri va Lanini, Nobile para ma Lanini sulla ribattuta insacca. Cinque minuti dopo è il Renate a chiamare FVS, ma l’arbitro dopo la revisione lascia correre. Al 31′ ci prova Vassallo da fuori, palla alta. Nella ripresa tiro-cross di Ruiz Giraldo, Boseggia alza sopra la traversa. Al 10′ il Renate passa: cross di Ruiz Giraldo, Ekuban di testa non sbaglia e porta avanti i suoi. Subito dopo il Novara ci prova con Agyemang, ma palla fuori di poco. Al 24′ il 3-1: Bonetti recupera palla a centrocampo e con un tiro da fuori supera Boseggia. Il Novara prova ad attaccare a testa bassa, ma il Renate chiude ogni spazio e porta a casa i tre punti.

Renate – Novara

Renate (3-5-2): Nobile; De Zen, Auriletto, Riviera; Delcarro (43’st Rossi), Calì, Vassallo (1’st Ruiz Giraldo), Bonetti, Vesentini (31’st Spedalieri); Ekuban (39’st Muhameti), Karlsson (31’st De Leo). All. Foschi

Novara (3-4-2-1): Boseggia; Cannavaro (26’st Alberti), Lorenzini, Khailoti; Valdesi (18’st D’Alessio), Basso, Collodel, Agyemang; Ledonne (39’st Dell’Erba), Lanini (18’st Morosini); Da Graca. All. Dossena

Gol: pt, 15’ Calì (rig.), 25’ Lanini; st, 9’ Ekuban, 24’ Bonetti

Arbitro: Dasso di Genova