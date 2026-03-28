Calcio Serie D – Il Derthona batte la Novaromentin: salvezza sempre più vicina

Romentino ( Novaromentin – Derthona 0-3) – Vittoria esterna per il Derthona che oggi pomeriggio al Beretta-Muttini ha superato 0-3 la NovaRomentin. Tre punti importantissimi per la squadra di mister Pietro Buttu che grazie a questo successo si porta a quota 35 punti in classifica, in attesa dei match in programma domani che completano il programma. Il primo squillo del match è dei Leoncelli al 20′ con l’ex Buongiorno che viene servito al limite, entra in area ma poi spara alto. Qualche minuto più tardi prova a mettersi in proprio Perez, il cui diagonale termina però sul fondo. Poco dopo la mezz’ora il Derthona passa con una conclusione dal limite di Disegni che non lascia scampo a Piersanti. Prima del duplice fischio la punizione di Gerbino si spegne sulla barriera. Nella ripresa la NovaRomentin si fa vedere in avanti con il colpo di testa di Nistor fuori di poco. Al 23′ Taverna serve Buongiorno che entra in area e supera Piersanti per il gol che vale il raddoppio. Al 37′ il tris: grande azione di Arcidiacono che recupera palla in difesa si proieziona in avanti e serve a Buongiorno la palla che vale il gol dello 0-3 finale. Nel recupero da segnalare il rosso a Marcaletti.

Novaromentin – Derthona

Novaromentin: Piersanti; Nistor, Cesari, Balesini, Petracca, Bayo, E. Pompilio (18′ st Moussafir), Diop (32′ st Bettini), Valenti (38′ st Merzogue), Mindruta, Gatelli (44′ Foresta). A disp. Zocchi. F. Pompilio, Bignoli, Pagni, Martiner. All. Molluso

Derthona: Cizza; Gagliardi (16′ st Marcaletti), Benedetti, Daffonchio, La Cava (34′ Taverna), Disegni, Buongiorno, Perez (35′ st Farrauto), Gilli (36′ st De Simone), Nobile, Gerbino. A disp. Mandrino, Screpis, Patti, Tocila. All. Buttu

Gol: pt 29′ Disegni; st 19′ Buongiorno, 34′ Buongiorno

Arbitro: Carluccio di L’Aquila