Espulsioni ad Alessandria: due rimpatri di stranieri irregolari ritenuti pericolosi

Alessandria – La Polizia di Stato di Alessandria ha intensificato nel mese di Febbraio l’attività di controllo e di rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio provinciale. Due le operazioni portate a termine, entrambi riguardanti soggetti ritenuti pericolosi e con numerosi precedenti si Polizia. Il primo intervento risale al 6 Febbraio, con il rimpatrio di un cittadino ecuadoriano residente a Novi Ligure. L’uomo era destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa disputa dal prefetto di Alessandria. A suo carico risultavano oltre 30 notizie di reato, in prevalenza legate a truffe. Tra queste, la vendita di falsi biglietti per concerti e la commercializzazione online i beni mai consegnati agli acquirenti. Non mancavano segnalazioni per spaccio di stupefacenti e procedimenti aperti in 21 diverse Procure italiane. Il 16 Febbraio, invece, rimpatriato un cittadino gambiano, destinatario di un provvedimento di espulsione disposto dal Magistrato di Sorveglianza. L’uomo si trovava detenuto nel carcere di Alessandria per reati legati agli stupefacenti, oltre che per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, con episodi di violenza nei confronti della figlia minorenne della compagna.