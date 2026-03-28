Indagato insegnante per eccessive “attenzioni” verso gli studenti

Borgomanero (NO) – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Tenenza di Borgomanero, hanno dato esecuzione a un’ordinanza della misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, nei confronti di un insegnante in servizio in istituto superiore della provincia, emessa dal gip del tribunale di Novara. Il provvedimento scaturisce da un’indagine finalizzata a fare luce su episodi di particolare gravità. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Novara, ha fatto emergere un grave quadro indiziario relativo a reiterate condotte illecite che sarebbero state perpetrate ai danni di diversi studenti e studentesse minorenni all’interno della stessa struttura scolastica. Le presunte vittime sarebbero state oggetto di attenzioni inappropriate da parte del docente, consistite in palpeggiamenti, ammiccamenti e frasi equivoche, che l’uomo avrebbe posto in essere durante le ore di lezione. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe agito abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri connessi alla funzione d’insegnante e alla qualifica di pubblico ufficiale.